16-летний футболист сохранил шансы "Барселоны" на чемпионство

Сегодня, 9 марта завершился матч 28-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и финалистами Кубка страны ФК "Мальорка", передает NUR.KZ.

В домашнем матче каталонский клуб вырвал непростую победу с минимальным счетом 1:0, единственный гол в ворота соперника забил 16-летний испанский нападающий Ламине Ямал, реализовавший момент на 73-й минуте встречи.

Отметим, что по ходу матча немецкий полузащитник Илкай Гюндоган, завоевавший требл в прошлом сезоне в составе "Манчестер Сити", не смог реализовать пенальти в первом тайме.

Эта победа позволила "сине-гранатовым" выйти на второе место в Ла Лиге с отставанием от мадридского "Реала", который является лидером, на 5 очков. Однако у "сливочных", и у "Жироны" (3-е место), есть по одному матчу в запасе.

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