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"Манчестер Сити" обыграл "Копенгаген" и прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов

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Эрлинг Холанд и игроки ФК "Копенгаген"
Эрлинг Холанд и игроки ФК "Копенгаген": Copa/Getty Images

Действующий обладатель кубка Лиги чемпионов английский ФК "Манчестер Сити" вышел в четвертьфинал текущего розыгрыша турнира, передает NUR.KZ.

Команда под руководством Хосепа Гвардиолы одержала победу над скромным "Копенгагеном" со счетом 3:1. Исход матча определился в первом тайме, обе команды реализовали все моменты в первые 45 минут.

Победу английскому клубу принесли швейцарский защитник Мануэль Аканджи, открывший счет уже на 5-й минуте встречи, чемпион мира Хулиан Альварес (9-я минута) и лучший бомбардир прошлого сезона Эрлинг Холанд (45+3).

За "Копенгаген" отличился Мохамед Эльюнусси, забивший ответный гол на 29-й минуте.

Итог встречи 3:1 (6:2 по ходу двух встреч) в пользу "Манчестер Сити".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2064958-manchester-siti-obygral-kopengagen-i-proshel-v-chetvertfinal-ligi-chempionov/

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