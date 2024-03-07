"Реал" сыграл с "РБ Лейпциг" вничью и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" вышел в стадию четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24, обыграв немецкий "РБ Лейпциг" по сумме двух матчей, сообщает NUR.KZ.
Сегодня команды играли ответный матч 1/8 финала на домашнем стадионе "сливочных" "Сантьяго Бернабеу". Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.
Голами отметились бразильский нападающий "Реала" Винисиус Жуниор, поразивший ворота соперника на 65-й минуте и футболист немецкого клуба Вилли Орбан, забивший ответный мяч Андрею Лунину на 68-й минуте.
Испанский гранд, который является рекордсменом по количеству трофеев в этом турнире, вышел в 1/4 финала по сумме двух встреч (2:1), первый матч на "Ред Булл Арене" завершился победой "галактикос" с минимальным отрывом в счете 0:1.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2064957-real-sygral-s-rb-leyptsig-vnichyu-i-vyshel-v-14-finala-ligi-chempionov/