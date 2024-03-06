Определилась дата начала Кубка Казахстана-2024

В пресс-службе QFL представили даты проведения Кубка Казахстана по футболу в сезоне 2024 года, а также время стартовой жеребьевки турнира, передает NUR.KZ.

Жеребьевка состоится уже завтра, 7 марта в Астане. Прямая трансляция начнется в 15:00 по столичному времени и будет проходить на официальном YouTube-канале лиги.

32-й розыгрыш Кубка пройдет с 11 марта по 29 сентября. Турнир будет состоять из пяти этапов, как это было и в прошлом сезоне: предварительный этап, 1/8 финала, 1/4 финала, полуфинал и финал.

В текущем розыгрыше Кубка страны примут участие 32 футбольных клуба из чемпионата Казахстана и Первой лиги.

Meta-ratings.kz сообщает, что начиная с плей-офф в Кубке будет одноматчевая система.

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