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Главному тренеру "Реала" грозит тюремный срок, пишут СМИ

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Карло Анчелотти
Карло Анчелотти. Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Прокуратура провинции Мадрид запросила четыре года и девять месяцев тюремного заключения для главного тренера "Реала" Карло Анчелотти, передает NUR.KZ со ссылкой на Relevo.

По информации испанского СМИ, итальянскому специалисту грозит статья за уклонение от уплаты налогов. Сторона обвинения указывает, что в 2014 и 2015 годах Анчелотти незаконно присвоил себе около 1,06 млн евро (почти 520 млн тенге по нынешнему курсу).

Уточняется, что итальянец, в то время также возглавлявший "Реал", платил налоги только со своей зарплаты, но не с дополнительных источников дохода, включая отчисления за имиджевые права на его изображение. По мнению прокуратуры, Анчелотти для этого использовал "сложную и запутанную" сеть трастов и компаний, в том числе зарегистрированных вне Испании.

У итальянца будет возможность продолжать защищать собственные интересы. Окончательное решение по этому делу огласят позднее.

Анчелотти 64 года, он остается единственным главным тренером, который четыре раза выигрывал Лигу чемпионов. Также только он побеждал во всех пяти ведущих европейских футбольных чемпионатах — Италии (с "Миланом"), Англии ("Челси"), Франции ("ПСЖ"), Испании ("Реал") и Германии ("Бавария").

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2064940-glavnomu-treneru-reala-grozit-tyuremnyy-srok-pishut-smi/

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