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Удаление, пенальти и чудо-гол: самый результативный матч сыграли в сезоне КПЛ

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Футболисты "Тобола" во время матча
Футболисты "Тобола". Фото: Пресс-служба Qazaqstan Football League

Костанайский "Тобол" на своем поле одержал волевую победу над семейским "Елимаем" в матче второго тура чемпионата Казахстана по футболу, передает NUR.KZ.

Встреча прошла в манеже "Тобыл Арена" и завершилась победой хозяев со счетом 4:2. При этом костанайцы первыми пропустили гол в свои ворота — уже на первой минуте отличился камерунец Робер Ндип Тамб. Также у "Елимая" мяч с пенальти забил бразилец Шина (52 минута). Кроме того, красную карточку у гостей заработал хорват Иван Шараванья (59).

В составе "Тобола" голами отметились серб Игор Иванович (26), украинец Евгений Шахов (30), итальянец Годберг Купер (72) и казахстанец Еркин Тапалов (90+1). Полузащитник сборной Казахстана установил окончательный счет выдающимся ударом, после которого мяч по сложной дуге отправился в ворота.

На данный момент матч "Тобола" и "Елимая" стал самым результативным в новом сезоне Казахстанской премьер-лиги (КПЛ). По его итогам костанайцы набрали максимальные шесть очков и догнали лидирующую "Астану". В третьем туре им предстоит сыграть на выезде с петропавловским "Кызыл-Жаром".

В активе "Елимая" осталось одно очко после двух туров. Новичок КПЛ пока занимает восьмое место. Следующий матч семейцы проведут на выезде против "Астаны".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2064936-udalenie-penalti-i-chudo-gol-samyy-rezultativnyy-match-sygrali-v-sezone-kpl/

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