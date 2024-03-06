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"Реал Мадрид" может подписать звезду "Манчестер Сити"

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Фил Фоден (в центре)
Фил Фоден (в центре). Фото: Alex Livesey - Danehouse/Getty Images

Полузащитник английского "Манчестер Сити" Фил Фоден в летнее трансферное окно может перейти в стан мадридского "Реала", передает NUR.KZ со ссылкой на издание FourFourTwo.

23-летний Фоден является воспитанником «Манчестер Сити» и выступает за основную команду на протяжении семи сезонов. В составе английского клуба полузащитник выиграл 16 трофеев в их числе Лигу Чемпионов.

В этом сезоне Английской премьер-лиги Фоден провёл 39 матчей во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 10 результативными передачами.

Контракт игрока с "Манчестер Сити" истекает в июне 2027 года. Сумма трансфера в мадридский "Реал" оценивается в 100 млн.фунтов стерлингов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2064783-real-madrid-mozhet-podpisat-zvezdu-manchester-siti/

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