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Кейн и Мюллер спасли "Баварию" от сенсационного провала в 1/8 ЛЧ против "Лацио"

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Харри Кейн и Матиас Весино
Харри Кейн и Матиас Весино: Alexander Hassenstein/Getty Images

Мюнхенская "Бавария" отыгралась за поражение в первом матче на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с итальянским "Лацио", сообщает NUR.KZ.

В первом матче немецкий клуб сенсационно уступил в гостях с минимальным счетом 1:0, однако на своем стадионе "Альянц Арена" "Бавария" разгромила команду-аутсайдера со счетом 3:0.

Дубль в ворота итальянской команды оформил звездный английский нападающий Харри Кейн, реализовавший свои моменты на 38-й и 66-й минутах, между ними под занавес первого тайма гол забил самый титулованный немецкий футболист в истории Томас Мюллер (45+2).

Таким образом мюнхенцы стали первыми четвертьфиналистами розыгрыша ЛЧ 2023/2024, обыграв "Лацио" с общим счетом по ходу двух игр 3:1.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2064714-keyn-i-myuller-spasli-bavariyu-ot-sensatsionnogo-provala-v-18-lch-protiv-latsio/

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