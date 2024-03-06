Кейн и Мюллер спасли "Баварию" от сенсационного провала в 1/8 ЛЧ против "Лацио"

Мюнхенская "Бавария" отыгралась за поражение в первом матче на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с итальянским "Лацио", сообщает NUR.KZ.

В первом матче немецкий клуб сенсационно уступил в гостях с минимальным счетом 1:0, однако на своем стадионе "Альянц Арена" "Бавария" разгромила команду-аутсайдера со счетом 3:0.

Дубль в ворота итальянской команды оформил звездный английский нападающий Харри Кейн, реализовавший свои моменты на 38-й и 66-й минутах, между ними под занавес первого тайма гол забил самый титулованный немецкий футболист в истории Томас Мюллер (45+2).

Таким образом мюнхенцы стали первыми четвертьфиналистами розыгрыша ЛЧ 2023/2024, обыграв "Лацио" с общим счетом по ходу двух игр 3:1.

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