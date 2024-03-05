Отмененный гол и пенальти помогли "Астане" вырвать победу в матче чемпионата Казахстана

Футболисты "Астаны" благодаря голу на последних минутах обыграли талдыкорганский "Жетысу" в гостевом матче второго тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает NUR.KZ.
Встреча состоялась на стадионе "Жас Кыран" в Алматы, так как домашняя арена "Жетысу" находится на реконструкции. Во втором туре номинальные хозяева потерпели поражение со счетом 0:2.
Астанчане оба мяча забили в концовке матча. На 86-й минуте защитник сборной Казахстана Ян Вороговский открыл счет дальним ударом. В компенсированное ко второму тайму время форвард национальной команды Эльхан Астанов реализовал пенальти, назначенный за фол на Усмане Камара.
При этом ранее главный судья отменил гол "Жетысу", автором которого на 75-й минуте стал полузащитник Антон Шрамченко. После использования системы VAR рефери зафиксировал игру рукой у одного из футболистов талдыкорганцев во время атаки.
После двух туров в активе "Астаны" максимальные шесть очков, столичный клуб возглавил таблицу КПЛ. У "Жетысу" нет набранных баллов, первый тур команда пропустила из-за отмены матча с павлодарским "Аксу", который снялся с турнира.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2064676-otmenennyy-gol-i-penalti-pomogli-astane-vyrvat-pobedu-v-matche-chempionata-kazahstana/