Сборная Казахстана по футболу узнала соперников в отборе на ЕВРО-2025

Определились соперницы национальной женской сборной Казахстана по футболу по отборочному циклу на чемпионат Европы-2025, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Instagram КФФ.

На этапе квалификации на континентальное первенство в лиге "С", в четвертой группе сборная Казахстана встретится с командами из Болгарии, Румынии и Армении.

Календарь игр женской сборной Казахстана в отборочном цикле на ЧЕ-2025:

1-2 тур:

3-9 апреля 2024 г.

3-4 тур:

29 мая – 4 июня 2024 г.

5-6 тур:

10–16 июля 2024 г.

Как поясняет KazFootball.kz, в квалификации, как и в Лиге Наций, команды выступают в группах по четыре или три команды (Лига C). В рамках шести туров (с апреля по июль) каждая команда проводит один домашний матч и один выездной против всех соперников в своей группе.

Две лучшие команды в каждой группе Лиги А получат места в финальном турнире ЕВРО-2025, куда уже автоматически отобралась хозяйка Швейцария. Оставшиеся семь путевок будут разыграны в двух стыковых раундах в октябре и ноябре/декабре

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