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Акцию в честь Международного женского дня устроили в чемпионате Казахстана

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Болельщицы из Казахстана на футболе
Болельщицы из Казахстана. Фото: Пресс-служба Qazaqstan Football League

Qazaqstan Football League (QFL) в своем Instagram-аккаунте объявила об акции, посвященной Международному женскому дню, который отмечается 8 марта, передает NUR.KZ.

Перед каждым из матчей второго тура чемпионата Казахстана футболисты команд выведут на поле болельщиц, которые первыми придут на игру. Также представительницам женского пола будут вручены букеты цветов.

Первым матчем, перед которым прошла эта акция, стала встреча талдыкорганского "Жетысу" и "Астаны" в Алматы. Это единственная афиша игрового дня во вторник. Также матчи второго тура QFL пройдут 6 и 7 марта.

Международный женский день отмечается с 1975 года государствами, входящими в состав Организации объединенных наций. Изначально его основой была борьба права женщин и эмансипацию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2064656-qfl-ustroila-aktsiyu-v-chest-mezhdunarodnogo-zhenskogo-dnya/

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