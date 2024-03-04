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"Аль-Наср" Роналду проиграл в матче 1/8 финала Азиатской ЛЧ

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Роналду
Криштиану Роналду. Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Саудовский ФК "Аль-Наср", в составе которого выступает пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду, уступил в первом матче 1/8 финала Азиатской Лиги чемпионов, сообщает NUR.KZ.

Соперником "Аль-Насра" в гостевой игре выступила команда из одноименного города в ОАЭ ФК "Аль-Айн". Хозяева одержали победу со счетом 1:0. Единственным забитым мячом отличился марокканский форвард Суфиан Рахими, реализовавший момент под занавес второго тайма на 44-й минуте.

Также игрок арабского клуба поразил ворота соперника на 29-й минуте, однако гол был отменен после пересмотра эпизода с помощью системы VAR.

Однако очередной проблемой для "Аль-Насра" является прямая красная карточка, которую получил испанский защитник Эмерик Лапорт. Один из ключевых игроков команды пропустит ответное противостояние.

Сам Роналду отыграл весь матч, однако результативными действиями на поле не отметился.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2064481-al-nasr-ronaldu-proigral-v-matche-18-finala-aziatskoy-lch/

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