"Сити" одержал волевую победу над "Юнайтед" в манчестерском дерби

Футболисты "Манчестер Сити" обыграли "Манчестер Юнайтед" в матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) и удержали второе место в таблице, передает NUR.KZ.

Встреча на арене "Этихад" завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. При этом первыми отличились футболисты "Юнайтед" благодаря голу Маркуса Рэшфорда (8 минута). Во втором тайме дубль у "Сити" оформил Фил Фоден (56, 80), а еще один мяч забил Эрлинг Холанд (90+1).

Благодаря волевой победе в дерби команда Хосепа Гвардиолы набрала 62 очка и сохранила второе место в таблице. Выше находится только "Ливерпуль", в активе которого 63 балла.

"Юнайтед" потерпел второе подряд поражение в АПЛ. У команды осталось 44 очка, она занимает шестую позицию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.