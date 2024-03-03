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"Сити" одержал волевую победу над "Юнайтед" в манчестерском дерби

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Английский футболист Фил Фоден
Фил Фоден. Фото: Marc Atkins/Getty Images

Футболисты "Манчестер Сити" обыграли "Манчестер Юнайтед" в матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) и удержали второе место в таблице, передает NUR.KZ.

Встреча на арене "Этихад" завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. При этом первыми отличились футболисты "Юнайтед" благодаря голу Маркуса Рэшфорда (8 минута). Во втором тайме дубль у "Сити" оформил Фил Фоден (56, 80), а еще один мяч забил Эрлинг Холанд (90+1).

Благодаря волевой победе в дерби команда Хосепа Гвардиолы набрала 62 очка и сохранила второе место в таблице. Выше находится только "Ливерпуль", в активе которого 63 балла.

"Юнайтед" потерпел второе подряд поражение в АПЛ. У команды осталось 44 очка, она занимает шестую позицию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2064217-siti-oderzhal-volevuyu-pobedu-nad-yunayted-v-manchesterskom-derbi/

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