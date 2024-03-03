Появилось число болельщиков, посетивших матчи первого тура КПЛ

Шесть матчей первого тура Казахстанской футбольной лиги посетили 22 441 болельщиков, что в среднем составляет по 3 740 зрителей за игру, передает NUR.KZ со ссылкой на Kazfootball.kz.

Самой посещаемой игрой отчётного тура стал матч «Ордабасы» – «Шахтёр» (5:0), который посетили 8 500 зрителей.

Меньше всего зрителей посетили игру в Павлодаре между «Елимаем» и «Атырау» (0:0) – 700 человек.

Посещаемость матчей первого тура Премьер-лиги:

1. «Ордабасы» – «Шахтёр» (5:0) – 8 500 зрителей;

2. «Кайрат» – «Кызылжар» (2:1) – 5 347;

3. «Кайсар» – «Актобе» (1:3) – 4 000;

4. «Тобол» – «Туран» (2:0) – 2 800;

5. «Астана» – «Женис» (2:0) – 1 094;

6. «Елимай» – «Атырау» (0:0) – 700.

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