Появилось число болельщиков, посетивших матчи первого тура КПЛ

Шесть матчей первого тура Казахстанской футбольной лиги посетили 22 441 болельщиков, что в среднем составляет по 3 740 зрителей за игру, передает NUR.KZ со ссылкой на Kazfootball.kz.
Самой посещаемой игрой отчётного тура стал матч «Ордабасы» – «Шахтёр» (5:0), который посетили 8 500 зрителей.
Меньше всего зрителей посетили игру в Павлодаре между «Елимаем» и «Атырау» (0:0) – 700 человек.
Посещаемость матчей первого тура Премьер-лиги:
1. «Ордабасы» – «Шахтёр» (5:0) – 8 500 зрителей;
2. «Кайрат» – «Кызылжар» (2:1) – 5 347;
3. «Кайсар» – «Актобе» (1:3) – 4 000;
4. «Тобол» – «Туран» (2:0) – 2 800;
5. «Астана» – «Женис» (2:0) – 1 094;
6. «Елимай» – «Атырау» (0:0) – 700.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2064201-poyavilos-chislo-bolelschikov-posetivshih-matchi-pervogo-tura-kpl/