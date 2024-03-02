Магомед Адиев дал оценку сборной Греции перед полуфинальным матчем за выход на Евро

Главный тренер Национальной сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев высказался о сборной Греции в преддверии полуфинально матча квалификации на Евро-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на YouTube-канал Gasenergy.

Специалист назвал особенности соперника, и рассказал, на что прежде всего стоит обратить внимание его штабу.

"Главная задача нашего тренерского штаба уловить то, как будет играть соперник. Потому что Греция – вариативная сборная, которая часто меняет схемы тактические, надо именно в этом плане нам поработать.

Касательно состава – у них есть неплохой набор футболистов, например Цимикас. Но я больше акцентирую внимание на главном тренере сборной Густаво Пойете… Видно, что он создает "колючую" сборную", – рассказал Адиев.

Матч Греция – Казахстан состоится 22 марта в Афинах (Греция).

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