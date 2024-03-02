Магомед Адиев дал оценку сборной Греции перед полуфинальным матчем за выход на Евро

Главный тренер Национальной сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев высказался о сборной Греции в преддверии полуфинально матча квалификации на Евро-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на YouTube-канал Gasenergy.
Специалист назвал особенности соперника, и рассказал, на что прежде всего стоит обратить внимание его штабу.
"Главная задача нашего тренерского штаба уловить то, как будет играть соперник. Потому что Греция – вариативная сборная, которая часто меняет схемы тактические, надо именно в этом плане нам поработать.
Касательно состава – у них есть неплохой набор футболистов, например Цимикас. Но я больше акцентирую внимание на главном тренере сборной Густаво Пойете… Видно, что он создает "колючую" сборную", – рассказал Адиев.
Матч Греция – Казахстан состоится 22 марта в Афинах (Греция).
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2064089-magomed-adiev-dal-otsenku-sbornoy-gretsii-pered-polufinalnym-matchem-za-vyhod-na-evro/