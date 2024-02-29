Эрлинг Холанд может перейти в "Барселону" – авторитетный инсайдер

Авторитетный футбольный инсайдер, обозревающий новости о "Барселоне", Жерар Ромеро сообщил, что норвежский футболист Эрлинг Холанд может присоединиться к каталонской команде передает NUR.KZ.
Как сообщает журналист, высшее руководство "Барселоны" во главе со спортивным директором команды Деку встретилось с агентами действующего обладателя "Золотой бутсы".
"Высшее руководство "Барселоны" встретилось с агентами Холанда‼
Деку, спортивный директор "сине-гранатовых", сегодня встретился с Рафаэлой Пиментой и Максвеллом, агентами норвежского нападающего.
Потенциальный переход Холанда в клуб является заветной мечтой президента "Барсы" Жоана Лапорты и обсуждалось сегодня за ужином", - сообщает ресурс Ромеро Jijantes FC.
Напомним, что вчера звездный футболист отметился вторым пента-триком за всю карьеру в матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2063604-erling-holand-mozhet-pereyti-v-barselonu-avtoritetnyy-insayder/