Месси забил первый гол в 2024 году с передачи экс-партнера по "Барселоне" (видео)

Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" аргентинец Лионель Месси, выступающий в ФК "Интер Майами", забил свой первый гол в 2024 году, передает NUR.KZ.

Сегодня, 26 февраля в матче МЛС "Лос-Анджелес Гэлакси" на своем поле принял "Интер". Счет в игре был открыт лишь 75-й минуте, игрок хозяев Деян Йовелич точным ударом поразил ворота соперника.

Звездный аргентинец спас свою команду от поражения драматично сравняв счет на 90+2 минуте разыграв атаку со своим одноклубником испанцем Жорди Альбой, с которым Месси с 2012 по 2021 выступал в "Барселоне".

Связка быстрого лотераля Альбы и техничного Месси создалась в 2017 году после ухода из каталонского клуба Неймара, тогда пространство на левом фланге заполнял именно испанский защитник, разыгрывавший атаки вместе с капитаном сборной Аргентины.

Матч "Лос-Анджелес Гэлакси" - "Интер Майами" завершился вничью со счетом 1:1.

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