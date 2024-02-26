Бахтиера Зайнутдинова дисквалифицировали на один из главных матчей сезона

Полузащитник сборной Казахстана и стамбульского "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов получил дисквалификацию в чемпионате Турции по футболу, передает NUR.KZ.

В воскресенье его команда в гостях провела столичное дерби с "Истанбулспором" в рамках 27-го тура Суперлиги. Зайнутдинов вышел на замену на 87-й минуте, а в компенсированное ко второму тайму время получил желтую карточку.

Она стала для казахстанца четвертой в чемпионате, что автоматически привело к дисквалификации на следующий матч, который "Бешикташ" проведет 3 марта дома против "Галатасарая". Противостояние этих команд — одно из самых напряженных в турецком футболе.

Встреча "Бешикташа" и "Истанбулспора" в итоге завершилась победой гостей со счетом 2:0 благодаря голам Семиха Кылычсоя и Эрнеста Мучи. На данный момент команда Зайнутдинова с 46 очками занимает четвертое место в турнирной таблице.

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