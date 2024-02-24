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"Приятно видеть кучу комментариев от казахов": Нуралы Алип – про информацию об интересе "Реала" и "МЮ"

Опубликовано:

Нуралы Алип
Нуралы Алип: Вячеслав Евдокимов / ФК "Зенит"

Защитник Национальной сборной Казахстана и санкт-петербургского ФК "Зенит" Нуралы Алип в интервью для "Чемпионата" прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны топовых европейских клубов, передает NUR.KZ.

Когда вы ушли в отпуск, наступило время Нуралы Алипа. Имею в виду количество новостей — сначала "Реал", потом — "Манчестер Юнайтед". В каком из этих клубов тебя ждать летом?

Я не знаю. Не вижу смысла комментировать слухи. Понимаю, что пока ещё есть куда расти. Вообще, помню, проснулся, и мне начинают всё это скидывать, отмечать где-то. Не скрою, приятно видеть кучу комментариев и постов от казахов, которые так или иначе следят за мной и за "Зенитом" … Понимаю, что футбол — это всегда множество слухов.

А тебе самому какие лиги нравятся?

Сейчас слежу за "Жироной" и "Байером" — настоящие сенсации и сделали шаг вперёд. В Лиге чемпионов смотрю в основном на "Реал".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2062786-priyatno-videt-kuchu-kommentariev-ot-kazahov-nuraly-alip-pro-informatsiyu-ob-interese-reala-i-myu/

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