"Приятно видеть кучу комментариев от казахов": Нуралы Алип – про информацию об интересе "Реала" и "МЮ"

Защитник Национальной сборной Казахстана и санкт-петербургского ФК "Зенит" Нуралы Алип в интервью для "Чемпионата" прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны топовых европейских клубов, передает NUR.KZ.

— Когда вы ушли в отпуск, наступило время Нуралы Алипа. Имею в виду количество новостей — сначала "Реал", потом — "Манчестер Юнайтед". В каком из этих клубов тебя ждать летом?

— Я не знаю. Не вижу смысла комментировать слухи. Понимаю, что пока ещё есть куда расти. Вообще, помню, проснулся, и мне начинают всё это скидывать, отмечать где-то. Не скрою, приятно видеть кучу комментариев и постов от казахов, которые так или иначе следят за мной и за "Зенитом" … Понимаю, что футбол — это всегда множество слухов.

— А тебе самому какие лиги нравятся?

— Сейчас слежу за "Жироной" и "Байером" — настоящие сенсации и сделали шаг вперёд. В Лиге чемпионов смотрю в основном на "Реал".

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