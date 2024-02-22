Игрок "Спартака", осужденный по делу о контрабанде наркотиков, оформил хет-трик в ворота "Астаны"

ФК "Астана" и московский ФК "Спартак" встретились в рамках контрольного товарищеского матча на стадионе Джебель-Али в Дубае (ОАЭ), передает NUR.KZ.
Российская команда "всухую" разгромила астанчан со счетом 4:0. Напомним, что ранее "Спартаку" удалось забить шесть безответных мячей в игре против алматинского "Кайрата".
На 16-й минуте автоголом отметился полузащитник казахстанского клуба Эльхан Астанов.
Хет-трик в ворота "Астаны" оформил нидерландский нападающий Квинси Промес. Суд Амстердама приговорил его к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде наркотиков. Известно, что представители спортсмена намерены обжаловать решение.
Отметим, что этот матч стал заключительным в рамках подготовки "Спартака" ко второй половине РПЛ. Уже 3 марта команда сыграет против "Зенита", цвета которого защищает казахстанец Нуралы Алип.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2062291-igrok-spartaka-osuzhdennyy-po-delu-o-kontrabande-narkotikov-oformil-het-trik-v-vorota-astany/