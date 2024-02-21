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Участник "Ирины Кайратовны" высказался о возрождении легендарного казахстанского клуба

Опубликовано:

"Ирина Кайратовна" тобы
"Ирина Кайратовна" тобының бейнебаянынан кадр: YouTube / ГОСТ ENTERTAINMENT

Солист музыкальной группы "Ирина Кайратовна" Алдияр Жапарханов прокомментировал возвращение ФК "Иртыш" в профессиональный футбол, передает NUR.KZ со ссылкой на Sport Plus Qazaqstan.

В конце прошлого года появилась официальная информация о возрождении павлодарской команды, которая в 2022 году была объявлена банкротом. В этом сезоне клуб примет участие во Второй лиге Казахстана по футболу.

"Эмоции от этой новости положительные, феноменальные и ошеломительные. Рад, что родной клуб возвращается в профессиональном статусе…

Дошло, получилось возродить павлодарский "Иртыш". В феврале прошлого года была встреча с акимом области, и мы поднимали эту тему одними из первых, нашли точки соприкосновения и поэтому у нас получилось это сделать… Я думаю, что для того, чтобы выиграть вторую лигу, нам достаточно будет своих павлодарских воспитанников, потому что у нас очень талантливые ребята…", - рассказал музыкант.

Напомним, что ФК "Иртыш" – пятикратный чемпион Казахстана, обладатель Кубка страны и экс-участник квалификационных раундов к Лиге чемпионов и Лиге Европы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2062063-uchastnik-iriny-kayratovny-vyskazalsya-o-vozrozhdenii-legendarnogo-kazahstanskogo-kluba/

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