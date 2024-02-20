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Скончался чемпион мира по футболу в составе сборной Германии

Опубликовано:

Андреас Бреме
Андреас Бреме: Sebastian Widmann/Bongarts/Getty Images

Скончался автор победного гола в финале чемпионата мира-1990 в Италии немецкий экс-футболист Андреас Бреме, сообщает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

Сообщается, что причиной смерти 63-летнего Бреме является остановка сердца в ночь с понедельника на вторник. Его доставили в больницу горда Мюнхен, однако медикам его спасти не удалось.

Напомним, что Андреас Бреме является автором "золотого гола" в ворота сборной Аргентины, против которой играла на тот момент сборная ФРГ. Для Германии тот трфоей мундиаля стал третьим.

За всю карьеру он защищал цвета таких клубов как "Бавария", "Кайзерслаутерн", "Интер", "Сарагоса". В составе национальной сборной он принял участие в 86 матчах и забил восемь голов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2062036-skonchalsya-chempion-mira-po-futbolu-v-sostave-sbornoy-germanii/

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