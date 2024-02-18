Казахстанский полузащитник может продолжить карьеру в "Динамо"

20-летний казахстанский полузащитник Олжас Адиль может продолжить карьеру в «Динамо» Брест, передает NUR.KZ со ссылкой на спортивное издание Meta-ratings.kz.
Белорусский футбольный клуб "Динамо" (Брест) желает видеть казахстанца у себя в команде и уже отправил приглашение. Также Олжасом Адилем активно интересуется кокшетауский «Окжетпес».
Отметим, что казахстанский футболист является воспитанником столичной «Астаны». За основную команду «Астаны» провел 6 матчей, а также выступал в юношеской лиге чемпионов. В разное время вызывался в юношеские и молодежную сборную Казахстана.
Прошлый сезон хавбек провёл в «Женисе», где помог команде с задачей выхода в Казахстанскую премьер лигу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2061585-kazahstanskiy-poluzaschitnik-mozhet-prodolzhit-kareru-v-dinamo/