Один из лучших казахстанских форвардов забил дебютный гол в чемпионате Израиля (видео)

Нападающий сборной Казахстана Артур Шушеначев отметился дебютным голом в составе израильского ФК "Хапоэль Беэр-Шева", передает NUR.KZ со ссылкой на телеграм-канал "Спорт Шредингера".

Шушеначев забил первый мяч в футболке нового клуба в матче 22-го тура местного чемпионата против ФК "Маккаби Петах-Тиква". Отметим, что это вторая игра 25-летнего казахстанца в "Хапоэле".

Встреча между ФК "Хапоэль Беэр-Шева" и "Маккаби" завершилась вничью со счетом 1:1. Игрок казахстанской сборной вышел на поле на 54-й минуте, а отличился — на 78-й.

Артур Шушеначев перешел в израильский клуб 7 февраля. Алматинский "Кайрат" выручил с продажи игрока 500 тысяч евро при рыночной оценке футболиста в 600 тысяч. Контракт спортсмена рассчитан до 2027 года.

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