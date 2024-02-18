Один из лучших казахстанских форвардов забил дебютный гол в чемпионате Израиля (видео)

Нападающий сборной Казахстана Артур Шушеначев отметился дебютным голом в составе израильского ФК "Хапоэль Беэр-Шева", передает NUR.KZ со ссылкой на телеграм-канал "Спорт Шредингера".
Шушеначев забил первый мяч в футболке нового клуба в матче 22-го тура местного чемпионата против ФК "Маккаби Петах-Тиква". Отметим, что это вторая игра 25-летнего казахстанца в "Хапоэле".
Встреча между ФК "Хапоэль Беэр-Шева" и "Маккаби" завершилась вничью со счетом 1:1. Игрок казахстанской сборной вышел на поле на 54-й минуте, а отличился — на 78-й.
Артур Шушеначев перешел в израильский клуб 7 февраля. Алматинский "Кайрат" выручил с продажи игрока 500 тысяч евро при рыночной оценке футболиста в 600 тысяч. Контракт спортсмена рассчитан до 2027 года.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2061535-odin-iz-luchshih-kazahstanskih-forvardov-zabil-debyutnyy-gol-v-chempionate-izrailya-video/