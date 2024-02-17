"Были определенные контакты": Магомед Адиев высказался о возможном товарищеском матче с Россией

Главный тренер Национальной сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев высказался о потенциальной товарищеской встрече своих подопечных против сборной России, передает NUR.KZ со ссылкой на "РБ Спорт".
"Я думаю, что матч сборной России с Казахстаном возможен, такие разговоры шли. До меня доходила информация из федерации футбола, что были определенные контакты.
Но все не так просто – у нас есть свои запланированные игры в даты FIFA. Решение о проведении матча принимает именно Федерация футбола Казахстана.
Когда есть возможность сыграть с какой-то сборной, мы вместе с федерацией выбираем: они – по финансам, а я – как тренер. После всех этих моментов мы принимаем окончательное решение", – заявил Адиев.
Напомним, что 14 марта команда проведет контрольный товарищеский матч против сборной Туркменистана в рамках подготовки к полуфинальному матчу квалификации на Евро-2024, где 21 марта казахстанцы сыграют с Грецией.
7 июня у Казахстана запланирован товарищеский матч со сборной Армении.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2061524-byli-opredelennye-kontakty-magomed-adiev-vyskazalsya-o-vozmozhnom-tovarischeskom-matche-s-rossiey/