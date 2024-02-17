"Были определенные контакты": Магомед Адиев высказался о возможном товарищеском матче с Россией

Главный тренер Национальной сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев высказался о потенциальной товарищеской встрече своих подопечных против сборной России, передает NUR.KZ со ссылкой на "РБ Спорт".

"Я думаю, что матч сборной России с Казахстаном возможен, такие разговоры шли. До меня доходила информация из федерации футбола, что были определенные контакты.

Но все не так просто – у нас есть свои запланированные игры в даты FIFA. Решение о проведении матча принимает именно Федерация футбола Казахстана.

Когда есть возможность сыграть с какой-то сборной, мы вместе с федерацией выбираем: они – по финансам, а я – как тренер. После всех этих моментов мы принимаем окончательное решение", – заявил Адиев.

Напомним, что 14 марта команда проведет контрольный товарищеский матч против сборной Туркменистана в рамках подготовки к полуфинальному матчу квалификации на Евро-2024, где 21 марта казахстанцы сыграют с Грецией.

7 июня у Казахстана запланирован товарищеский матч со сборной Армении.

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