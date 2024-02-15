Главный тренер "Астаны" высказался о победе над лидером российского чемпионата

Главный тренер ФК "Астана" Григорий Бабаян прокомментировал победу своих подопечных над лидером РПЛ – ФК "Краснодар", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу казахстанской команды.

14 февраля "Краснодар" встретился с "Астаной" в рамках товарищеского матча. Столичный клуб одержал победу со счетом 2:4.

"С одной стороны, это, конечно, престижная победа против лидера чемпионата России, с другой – это всего лишь товарищеский матч, где все находятся в разном состоянии, под разными нагрузками.

Очень понравилось организация нашей игры, особенно в первые 35 минут, когда мы очень плотно играли в обороне, хорошо действовали в переходных фазах. Действовали с хорошей реакцией, с хорошим характером и агрессией, не давая пространству сопернику и используя свои моменты. Понятно, что пока что еще мы не готовы держать такой темп и организацию на протяжении всего матча, но, в целом, хороший матч. Были, конечно, ошибки в обороне, но несмотря на такой хороший результат, эта игра дает нам очень много информации над чем нам стоить работать и чему стоит уделить внимание. Есть еще время до старта чемпионата, игра показала, что движемся в правильном направлении, но перед нами предстоит еще много важной работы…", - рассказал специалист.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.