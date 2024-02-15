Чемпион Казахстана по футболу усилился новым легионером

Футбольный клуб "Ордабасы" из Шымкента подписал контракт с сербским защитником Златаном Шеховичем, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram команды.

Как отмечает в своем сообщении пресс-служба клуба, футболист уже присоединился к коллективу и вместе с командой проходит подготовку к новому сезону на учебно-тренировочных сборах. Он останется играть на своей позиции защитника, на левом фланге.

Отметим, что 23-летний сербский футболист является воспитанником футбольного клуба «Партизани». Также, выступал за такие команды, как «Телеоптик» и «Маккаби» (Нетания). Есть опыт игры за молодежную сборную Сербии.

Напомним, шымкентский "Ордабасы" является действующим чемпионом казахстанской футбольной премьер-лиги.

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