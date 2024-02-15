Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Чемпион Казахстана по футболу усилился новым легионером

Опубликовано:

"Ордабасы" - чемпион Казахстана-2023
"Ордабасы" - чемпион Казахстана-2023. Фото: Пресс-служба ФК "Ордабасы"

Футбольный клуб "Ордабасы" из Шымкента подписал контракт с сербским защитником Златаном Шеховичем, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram команды.

Как отмечает в своем сообщении пресс-служба клуба, футболист уже присоединился к коллективу и вместе с командой проходит подготовку к новому сезону на учебно-тренировочных сборах. Он останется играть на своей позиции защитника, на левом фланге.

Отметим, что 23-летний сербский футболист является воспитанником футбольного клуба «Партизани». Также, выступал за такие команды, как «Телеоптик» и «Маккаби» (Нетания). Есть опыт игры за молодежную сборную Сербии.

Напомним, шымкентский "Ордабасы" является действующим чемпионом казахстанской футбольной премьер-лиги.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2061205-chempion-kazahstana-po-futbolu-usililsya-novym-legionerom/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.