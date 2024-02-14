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Магомед Адиев высказался о смене гражданства

Опубликовано:

Магомед Адиев
Магомед Адиев. Фото: kff.kz

Главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев заявил, что пока не планирует принимать казахстанское гражданство, передает NUR.KZ со ссылкой на Sport24.ru.

Главный наставник сборной рассказал, что вопрос о смене российского гражданства на казахстанское, пока не обсуждается.

"Не сказал бы, что этот вопрос находится в какой-то стадии, потому что мы считаем, что на сегодняшний день обсуждать гражданство неактуально. Сейчас нам нужно готовиться к играм. Вопрос моего гражданства не висит ни надо мной, ни над Федерацией футбола Казахстана. Последний раз давно это обсуждали.

Но у вас есть в планах все-таки получить гражданство?

Нет, почему? Об этом даже не думаю. Я — гражданин своей страны, уроженец Грозного. Я там родился, и, наверное, в Грозном и должен свою старость встретить",— заявил Адиев.

Напомним, 46-летний специалист возглавил сборную Казахстана в апреле 2022 года. Вместе с Магомедом Адиевым национальная команда выиграла группу С в Лиге Наций и перешла в дивизион В. Также, казахстанские футболисты показали лучший результат в отборочном цикле на ЕВРО-2024, набрав рекордные 18 очков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2060892-magomed-adiev-vyskazalsya-o-smene-grazhdanstva/

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