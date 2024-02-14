Магомед Адиев высказался о смене гражданства

Главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев заявил, что пока не планирует принимать казахстанское гражданство, передает NUR.KZ со ссылкой на Sport24.ru.

Главный наставник сборной рассказал, что вопрос о смене российского гражданства на казахстанское, пока не обсуждается.

"Не сказал бы, что этот вопрос находится в какой-то стадии, потому что мы считаем, что на сегодняшний день обсуждать гражданство неактуально. Сейчас нам нужно готовиться к играм. Вопрос моего гражданства не висит ни надо мной, ни над Федерацией футбола Казахстана. Последний раз давно это обсуждали.

Но у вас есть в планах все-таки получить гражданство?

Нет, почему? Об этом даже не думаю. Я — гражданин своей страны, уроженец Грозного. Я там родился, и, наверное, в Грозном и должен свою старость встретить",— заявил Адиев.

Напомним, 46-летний специалист возглавил сборную Казахстана в апреле 2022 года. Вместе с Магомедом Адиевым национальная команда выиграла группу С в Лиге Наций и перешла в дивизион В. Также, казахстанские футболисты показали лучший результат в отборочном цикле на ЕВРО-2024, набрав рекордные 18 очков.

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