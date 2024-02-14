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"Реал" и "Манчестер Сити" столкнулись с главными аутсайдерами турнира: результаты первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

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Футболисты "Манчестер Сити"
Футболисты "Манчестер Сити": Alex Livesey - Danehouse/Getty Images

Сегодня 14, февраля состоялись матчи первых двух пар в рамках стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, где "Реал" и "Манчестер Сити" сыграли в гостях, передает NUR.KZ.

Действующий обладатель кубка английский "Ман Сити" в гостях обыграл "Копенгаген". Первый мяч уже на 10-й минуте забил лидер полузащиты Кевин Де Брюйне, после чего датчане забили ответный гол. Во втором тайме с передачи бельгийца забил Сильва, а на 90+2 улучшил показатель команды англичанин Фил Фоден.

"Копенгаген" — "Манчестер Сити" 1:3

Рекордсмен по количеству завоеванных титулов Лиги чемпионов – мадридский «Реал» в тяжелой встрече одержал минимальную победу над скромным "РБ Лейпциг". На 48-й минуте с передачи Дани Карвахаля ворота немецкой команды поразил Браим Диас.

"РБ Лейпциг" — "Реал" 0:1

Напомним, что вторые пары встретятся 15 февраля, в 02:00 по времени Астаны. ПСЖ примет испанский "Реал Сосьедад", а "Лацио" сыграет с "Баварией".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2060821-real-i-manchester-siti-stolknulis-s-glavnymi-autsayderami-turnira-rezultaty-pervyh-matchey-18-finala-ligi-chempionov/

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