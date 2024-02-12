Магомед Адиев сравнил уровень футбола в России и в Казахстане

Главный тренер Национальной сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев поделился мнением касательно уровня развития казахстанского и российского футбола, передает NUR.KZ со ссылкой на "РБ Спорт".

"РПЛ в разы сильнее чемпионата Казахстана? Россия принимала чемпионат мира и большие турниры. Инфраструктура и уровень освещения матчей в России выше.

В Казахстане сейчас новый президент федерации — Адилет Барменкулов. Уже видны большие изменения, идут подготовительные работы строительства стадионов.

Был бы "Зенит" в Казахстане чемпионом в ближайшие десять лет? Да, был бы чемпионом, наверное. "Зенит" — грозная сила в России, уровень футболистов и тренерского штаба на высоком уровне", — заявил специалист.

Отметим, что в петербургском клубе выступает подопечный Магомеда Адиева защитник Нуралы Алип.

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