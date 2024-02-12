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Определился чемпион Кубка африканских наций по футболу

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Сборная Кот-д'Ивуара по футболу с трофеем Кубка африканских наций
Сборная Кот-д'Ивуара по футболу: Fareed Kotb/Anadolu via Getty Images

Мужская сборная Кот-д'Ивуара по футболу одержала волевую победу над командой Нигерии в финальном матче домашнего Кубка африканских наций, передает NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Олимпик Алассан Уаттара" в Абиджане и завершилась со счетом 2:1. Первыми отличились нигерийцы усилиями Виллиама Трос-Эконга (38 минута). Однако затем ивуарийцы не только отыгрались, но и вышли вперед. Мячи в составе победителей забили Франк Кессье (62) и Себастьян Аллер (81).

Для сборной Кот-д'Ивуара титул стал третьим в истории. Столько же побед в Кубке африканских наций у Нигерии. Больше титулов только у Египта (7), Камеруна (5) и Ганы (4).

Бронзу турнира выиграла сборная ЮАР, которая в матче за третье место обыграла команду Демократической республики Конго.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2060454-opredelilsya-chempion-kubka-afrikanskih-natsiy-po-futbolu/

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