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Гол в пустые ворота помог "Байеру" разгромить "Баварию" в матче лидеров Бундеслиги

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Нидерландский футболист Джереми Фримпонг
Джереми Фримпонг: ANP via Getty Images

Леверкузенский "Байер" на домашнем поле одержал крупную победу над мюнхенской "Баварией" в матче 21-го тура чемпионата Германии по футболу, передает NUR.KZ.

Встреча на "Бай-Арене" завершилась со счетом 3:0. Победу хозяевам принесли голы Йосипа Станишича (18 минута), Алехандро Гримальдо (50) и Джереми Фримпонга (90+5). Последний мяч был забит в пустые ворота, так как вратарь гостей Мануэль Нойер прибежал на угловой удар в штрафную площадь соперника.

Победа позволила "Байеру" укрепить лидерство в турнирной таблице. В активе леверкузенцев, которые не проиграли ни разу в нынешнем сезоне Бундеслиги, 55 очков после 21 матча.

"Бавария" остается на второй позиции в таблице. Мюнхенцы после стольких же встреч набрали 50 очков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2060314-gol-v-pustye-vorota-pomog-bayeru-razgromit-bavariyu-v-matche-liderov-bundesligi/

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