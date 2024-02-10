"Лига финансируется саудовскими кровавыми деньгами": матчи Бундеслиги были прерваны из-за фанатских протестов

Матчи 21-го тура чемпионата Германии оказались под угрозой срыва из-за протестных демонстраций, устроенных фанатским сектором, передает NUR.KZ со ссылкой на Sport24.ru.

Под гнев болельщиков попали субботние встречи "Унион" — "Вольфсбург" и "Боруссия М" — "Дармштадт". Сообщается, что с трибун на футбольное поле летели теннисные мячи.

Данный протест был направлен на привлечение внимание к недовольству Немецким футбольным союзом и информации о возможной продажи части медиаправ Бундеслиги саудовским инвесторам.

"Частный капитал не хочет иметь влияния? Не держите нас за идиотов. Инвесторы DFL (Немецкая футбольная лига прим. ред.) финансируются саудовскими кровавыми деньгами. А с кем поведешься…" — цитирует источник надпись на одном из фанатских баннеров.

Отметим, что до этого был прерван матч между ФК «Ганновер» и ФК «Гамбург».

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