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Хави рассказал, сможет ли он остаться в "Барселоне"

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Испанский футбольный тренер Хави Эрнандес
Хави Эрнандес: Виктор Сальгадо / Официальный сайт ФК "Барселона"

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес прокомментировал свое решение покинуть каталонский клуб по окончанию сезона, передает NUR.KZ со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Испанец пояснил, что не будет отступать от своих слов об уходе несмотря на последующие результаты команды по ходу текущего игрового сезона.

"Думаю, я ясно дал понять: ничего не буду менять, я сосредоточен на повседневной работе. Решение было правильным, я думаю, что клубу нужно было изменение динамики и курса. И, видя реакцию команды, я полагаю, что это было хорошее решение", — цитирует специалиста источник.

Экс-полузащитник «сине-гранатовых» вернулся в команду в качестве тренера в ноябре 2021 года после неудачной работы другой легенды клуба - Рональда Кумана. Под руководством Хави "Барселона" завоевала титул чемпиона Испании, а также стала обладателем суперкубка страны в сезоне 2022/23.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2060302-havi-rasskazal-smozhet-li-on-ostatsya-v-barselone/

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