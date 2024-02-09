Болельщикам в Гонконге вернут 50% стоимости билетов из-за Месси

Организаторы товарищеского матча американского ФК "Интер Майами" в Гонконге оформят возврат половины стоимости билетов болельщикам, передает NUR.KZ со ссылкой на "Матч ТВ".
4 февраля в Гонконге состоялся контрольный матч "Интер Майами", в составе которого выступает восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси, против сборной звезд местного чемпионата.
Однако сам аргентинец на поле так и не появился, поскольку наставник команды Херардо Мартино предпочел оставить звезду на скамейке запасных.
Именно этот факт и стал причиной негодования фанатов, которые потребовали возместить полную стоимость билетов.
Отметим, что среди других звезд клуба на поле вышли экс-футболисты "Барселоны" Жорди Альба и Серхио Бускетс.
"Интер Майами" одержал в матче победу со счетом 4:1.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2060212-bolelschikam-v-gonkonge-vernut-50-stoimosti-biletov-iz-za-messi/