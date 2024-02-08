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Бывший футболист "Ювентуса" перешел в "Актобе"

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Эквадорский футболист Хосе Севальос
Хосе Севальос: Пресс-служба ФК "Актобе"

Футбольный клуб "Актобе" в своем официальном Instagram-аккаунте объявил о переходе эквадорского полузащитника Хосе Франсиско Севальоса, передает NUR.KZ.

С 29-летним игроком подписан контракт на два года. По данным портала Transfermarkt, Севальос перешел из эквадорского "Эмелека" на правах свободного агента. Его трансферная стоимость оценивается в 800 тысяч евро.

Профессиональную карьеру Севальос начал на родине в "ЛДУ Кито". С января 2013-го по июнь 2014-го он на правах аренды выступал за итальянский "Ювентус", проведя 29 матчей за юношескую команду туринцев. В дальнейшем футболист также играл в бельгийском "Локерене", португальском "Портимоненсе" и "Эмелеке".

За сборную Эквадора Севальос провел три матча, в которых забил один мяч.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2060002-byvshiy-futbolist-yuventusa-pereshel-v-aktobe/

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