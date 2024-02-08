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Стали известны финалисты Кубка африканских наций по футболу

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Нигерийский футболист Виктор Осимхен
Виктор Осимхен: MB Media/Getty Images

Сборная Кот-д'Ивуара по футболу вышла в решающий матч домашнего Кубка африканских наций, где встретится с командой Нигерии. В полуфиналах они обыграли ДР Конго и ЮАР соответственно, передает NUR.KZ.

Матчи 1/2 финала состоялись в ночь на четверг по астанинскому времени. Основное время встречи между Нигерией и ЮАР завершилось со счетом 1:1. Оба мяча были забиты с пенальти. У нигерийцев отличился Виллиам Трост-Эконг (67 минута), у южноафриканцев — Тебохо Мокоена (90).

В экстра-таймах голов не было. В послематчевой серии пенальти нигерийцы реализовали четыре попытки, их соперники — две.

Во втором полуфинале сборная Кот-д'Ивуара одержала победу со счетом 1:0 благодаря голу Себастьена Аллера (65).

Матч за третье место между командами ЮАР и ДР Конго состоится 10 февраля, финал — днем позднее. Обе встречи пройдут в Абиджане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2059901-stali-izvestny-finalisty-kubka-afrikanskih-natsiy-po-futbolu/

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