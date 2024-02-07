"Казахстан заслужил выход на Евро": экс-тренер "Кайрата" – о предстоящем матче Национальной сборной против Греции

Бывший тренер алматинского ФК "Кайрат" Алексей Шпилевский прокомментировал полуфинальный матч отбора на Евро-2024, в котором сборная Казахстана сыграет против Греции, передает NUR.KZ со ссылкой на Meta-ratings.kz.

"Если бы матч был в Казахстане, я бы сказал, что Казахстан – явный фаворит, учитывая все условия, искусственное покрытие, болельщики. Так как матч будет на выезде греки – фавориты. Будет тяжело, но, если смотреть, как выступает сборная Казахстана в последнее время, они заслужили выход на Евро. Дай бог, чтобы все сложилось для Казахстана в этом день, чтобы все были в идеальных кондициях, а греки – нет. Надеюсь, многие болельщики прилетят в Грецию поддержать свою команду. Зная менталитет казахов, их сплоченность – все возможно. Сейчас все играют в футбол, никому нелегко. Но лично для меня греки являются фаворитом", – сказал Шпилевский.

Напомним, что матч Греция – Казахстан состоится 21 марта в Афинах, победитель встречи в финале разыграет путевку на Евро с финалистом пары Грузия – Люксембург.

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