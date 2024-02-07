Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Казахстан заслужил выход на Евро": экс-тренер "Кайрата" – о предстоящем матче Национальной сборной против Греции

Опубликовано:

Экс-тренер ФК "Кайрат" Алексей Шпилевский
Алексей Шпилевский: Пресс-служба ФК "Кайрат"

Бывший тренер алматинского ФК "Кайрат" Алексей Шпилевский прокомментировал полуфинальный матч отбора на Евро-2024, в котором сборная Казахстана сыграет против Греции, передает NUR.KZ со ссылкой на Meta-ratings.kz.

"Если бы матч был в Казахстане, я бы сказал, что Казахстан – явный фаворит, учитывая все условия, искусственное покрытие, болельщики. Так как матч будет на выезде греки – фавориты. Будет тяжело, но, если смотреть, как выступает сборная Казахстана в последнее время, они заслужили выход на Евро. Дай бог, чтобы все сложилось для Казахстана в этом день, чтобы все были в идеальных кондициях, а греки – нет. Надеюсь, многие болельщики прилетят в Грецию поддержать свою команду. Зная менталитет казахов, их сплоченность – все возможно. Сейчас все играют в футбол, никому нелегко. Но лично для меня греки являются фаворитом", – сказал Шпилевский.

Напомним, что матч Греция – Казахстан состоится 21 марта в Афинах, победитель встречи в финале разыграет путевку на Евро с финалистом пары Грузия – Люксембург.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2059526-kazahstan-zasluzhil-vyhod-na-evro-eks-trener-kayrata-o-predstoyaschem-matche-natsionalnoy-sbornoy-protiv-gretsii/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.