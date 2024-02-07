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"Кайрат" с поражения стартовал в международном турнире

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Футболисты алматинского "Кайрата"
Футболисты алматинского "Кайрата": Пресс-служба ФК "Кайрат"

Алматинский "Кайрат" всухую проиграл клубу "Шабаб Аль-Ахли" из Объединенных Арабских Эмиратов в своем стартовом матче Зимнего Кубка РПЛ, передает NUR.KZ.

Международный турнир проходит в Абу-Даби. "Кайрат" уступил действующему чемпиону ОАЭ со счетом 0:2. У победителей дубль оформил бразильский форвард Игор Жезус (13 и 53 минуты).

В следующем матче алматинцы 11 февраля сыграют с "Ростовом". Завершит турнир встреча "Кайрата" и московского "Спартака" 14 февраля.

Зимний Кубок РПЛ проходит по круговой системе. На данный момент "Кайрат" замыкает таблицу с нулем очков. Столько же у "Спартака", который пока не стартовал в турнире.

У "Шабаб Аль-Ахли" и "Ростова" по три очка. В их очном матче, который открывал соревнования, российская команда выиграла со счетом 3:1.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2059523-kayrat-s-porazheniya-startoval-v-mezhdunarodnom-turnire/

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