18-летний казахстанский футболист официально перешел в португальский клуб

Футболист юношеской сборной Казахстана Ильяс Абил официально стал игроком португальского ФК "Жил Висенте", передает NUR.KZ со ссылкой на авторитетный портал Transfermarkt.

Казахстанец присоединился к европейской команде на правах свободного агента, его рыночная стоимость по оценке источника составляет 50 тысяч евро.

Абил будет выступать в команде до 19 лет, его игровое амплуа – атакующий полузащитник. На счету игрока 24 матча в Первой лиге и Чемпионате Казахстана, в рамках которых он забил 2 гола.

На международном уровне он принял участие в четырех матчах юношеской сборной Казахстана (U19), в которых отличился одним забитым мячом.

Ильяс Абил является воспитанником павлодарского "Аксу", однако в "Жил Висенте" он перешел из ФК "Экибастуз".

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