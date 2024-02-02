Определились возможные соперники сборной Казахстана по футболу в Лиге наций

Мужскую сборную Казахстана определили в четвертую корзину для жеребьевки Лиги наций УЕФА сезона-2024/25, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.
По итогам прошлого розыгрыша турнира команда выиграла лигу C и добилась повышения в классе. В новом сезоне сборной Казахстана предстоит впервые выступить в лиге B — втором по силе дивизионе соревнований.
Команда попала в четвертую корзину вместе с Грузией, Грецией и Турцией. Эти сборные гарантированно не пересекутся в группе Лиги наций. В соперниках у казахстанцев будет по одной команде из трех других корзин:
- Австрия, Чехия, Англия, Уэльс;
- Финляндия, Украина, Исландия, Норвегия;
- Словения, Ирландия, Албания, Черногория.
Также в лиге B есть логистические ограничения. Из-за длительных перелетов Казахстан может оказаться в группе только с одной команд из следующего списка: Англия, Уэльс, Исландия и Ирландия.
Жеребьевка Лиги наций состоится 8 февраля в Париже. Начало — 23:00 по времени Астаны.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2058923-opredelilis-vozmozhnye-soperniki-sbornoy-kazahstana-po-futbolu-v-lige-natsiy/