"Абсолютно недопустимо": в посольстве России отреагировали на оскорбление казахстанского судьи

Посольство Российской Федерации в Казахстане прокомментировало инцидент, произошедший на футбольном поле в Костанае - российский тренер оскорбил казахстанского судью, передает NUR.KZ.

Ранее в соцсетях появился видеоролик, снятый во время матча в рамках медиафутбольной лиги между казахстанскими и российскими командами по футболу SD Family и 2Drots в Костанае.

В описании к посту говорится, что видео было снято в Костанае, где проходил матч между казахстанскими и российскими командами. Во время поединка тренер российской команды Дмитрий Кузнецов выразил свое недовольство решениями казахстанского арбитра и назвал его "чукчей". На замечание от своего коллеги, другой присутствующий заявил: "По факту же. Пускай гордится своей нацией".

Ситуация вызвала негодование со стороны казахстанцев - они потребовали привлечь тренера к ответственности за разжигание межнациональной розни.

На ситуацию отреагировали в посольстве Российской Федерации в Казахстане. Комментарий появился в Telegram-канале ведомства.

"Относительно опубликованных в местной блогосфере видеокадров оскорбительных высказываний тренера команды российской медиалиги по футболу 2Drots в адрес судей из Казахстана сообщаем, что считаем такое поведение абсолютно недопустимым.

Вместе с тем полагаем, что высказываемая на отдельных ресурсах точка зрения о репрезентативности для россиян подобной риторики в отношении казахстанцев не соответствует действительности.

Наставники команд российской Медиалиги не обладают каким-либо официальным статусом, в связи с чем считать их выпады выражением позиции российского народа крайне некорректно", - говорится в сообщении.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!