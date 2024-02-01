Салфетку с контрактом Месси и "Барселоны" выставили на аукцион: известна цена

Британский аукционный дом Bonhams на официальном сайте сообщил о новом лоте — салфетке, на которой Лионель Месси подписал первый контракт с "Барселоной", передает NUR.KZ.

14 декабря 2000 года 13-летний аргентинец встречался в Барселоне с представителями каталонцев, которые хотели договориться о переходе юного футболиста. Спортивный директор сине-гранатовых Карлес Рексач на салфетке написал, что клуб подпишет Месси, если стороны будут придерживаться оговоренных сумм. Свои подписи также поставили представитель аргентинца в Испании Орасио Гаджоли и агент Хосеп Мария Мингелла.

Позднее салфетка осталась у Гаджоли. Несколько лет назад он говорил о ее возможной передаче в музей, но теперь легендарный предмет размером 16,5 х 16,5 сантиметров будет выставлен на аукцион, который пройдет с 18 по 27 марта. Стартовая цена лота — 300 тысяч фунтов стерлингов (более 170 миллионов тенге по нынешнему курсу).

Вскоре после упомянутой встречи Месси присоединился к академии "Барселоны". В 2004 году он дебютировал за основную команду на официальном уровне. Каталонский клуб аргентинец покинул в 2021 году. На данный момент 36-летний Месси выступает за американский "Интер Майами".

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