В Шымкенте планируют осуществить самый грандиозный футбольный проект

Появилась информация о строительстве в Шымкенте самого большого футбольного стадиона в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал "Серый CARDINAL".

По сообщению источника, аким Шымкента Габит Сыздыкбаев рассказал о планируемой вместимость нового футбольного стадиона. Она составила - 35 000 зрителей. Это гораздо больше столичной "Астана арена" (30 тысяч зрителей) и рассматриваемых проектов в Актобе.

Однако, не исключено, что актюбинские планы могут подвергнутся небольшой корректировке в сторону увеличения. Основным критерием при строительстве станет удобство для болельщиков.

Так или иначе футбольные арены в этих двух городах в ближайшую пятилетку станут самыми крупными во всем Казахстане и презвойдут по количеству зрительских мест "Астану-Арену".

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