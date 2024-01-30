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В Шымкенте планируют осуществить самый грандиозный футбольный проект

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Футбольный мяч
Футбольный мяч. Иллюстративное фото: pexels.com

Появилась информация о строительстве в Шымкенте самого большого футбольного стадиона в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал "Серый CARDINAL".

По сообщению источника, аким Шымкента Габит Сыздыкбаев рассказал о планируемой вместимость нового футбольного стадиона. Она составила - 35 000 зрителей. Это гораздо больше столичной "Астана арена" (30 тысяч зрителей) и рассматриваемых проектов в Актобе.

Однако, не исключено, что актюбинские планы могут подвергнутся небольшой корректировке в сторону увеличения. Основным критерием при строительстве станет удобство для болельщиков.

Так или иначе футбольные арены в этих двух городах в ближайшую пятилетку станут самыми крупными во всем Казахстане и презвойдут по количеству зрительских мест "Астану-Арену".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2058324-v-shymkente-planiruyut-osuschestvit-samyy-grandioznyy-futbolnyy-proekt/

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