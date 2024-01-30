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30 лет независимости Казахстана

Стали известны планы сборной Казахстана по футболу перед решающим матчем за выход на Евро-2024

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Футболисты сборной Казахстана
Футболисты сборной Казахстана: EMMI KORHONEN/LEHTIKUVA/AFP via Getty Images

В пресс-службе Казахстанской федерации футбола рассказали о планах подготовки национальной сборной перед полуфинальным матчем квалификации на Евро-2024, передает NUR.KZ.

По информации источника, сборная Казахстана проведет подготовительные сборы в Дубае (ОАЭ). Старт тренировочного процесса запланирован на восьмое марта.

14 марта команда проведет контрольный товарищеский матч против сборной Туркменистана.

Напомним, что игра с Грецией в рамках полуфинала квалификационного этапа отбора на чемпионат Европы-2024 состоится 21 марта в Афинах. В случае победы казахстанским футболистам останется провести финальный матч против победителя пары Грузия – Люксембург.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля текущего года в Германии, всего в финальной стадии выступят 24 команды.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2058301-stali-izvestny-plany-sbornoy-kazahstana-po-futbolu-pered-reshayuschim-matchem-za-vyhod-na-evro-2024/

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