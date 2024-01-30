Стали известны планы сборной Казахстана по футболу перед решающим матчем за выход на Евро-2024

В пресс-службе Казахстанской федерации футбола рассказали о планах подготовки национальной сборной перед полуфинальным матчем квалификации на Евро-2024, передает NUR.KZ.

По информации источника, сборная Казахстана проведет подготовительные сборы в Дубае (ОАЭ). Старт тренировочного процесса запланирован на восьмое марта.

14 марта команда проведет контрольный товарищеский матч против сборной Туркменистана.

Напомним, что игра с Грецией в рамках полуфинала квалификационного этапа отбора на чемпионат Европы-2024 состоится 21 марта в Афинах. В случае победы казахстанским футболистам останется провести финальный матч против победителя пары Грузия – Люксембург.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля текущего года в Германии, всего в финальной стадии выступят 24 команды.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.