"У меня кончаются силы": Клопп трогательно высказался об уходе из "Ливерпуля"

Немецкий специалист Юрген Клопп прокомментировал свой уход с поста главного тренера "Ливерпуля", передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Дело в том, что у меня, как бы это сказать, кончаются силы… Я здоров настолько, насколько это возможно в моем возрасте. Я сообщил клубу (об уходе прим. ред.) еще в ноябре… Люди видят мою работу со стороны, когда я нахожусь на боковой линии, на тренировках и тому подобном, но большая часть всего проходит в тени. Это означает, что, когда один сезон начинается, вы уже начинаете планировать следующий сезон. Когда мы сидели и говорили о потенциальных контрактах следующим летом у меня возникла мысль: «Я не уверен, что я дальше буду здесь», и сильно удивился этому.

Я все еще нормальный парень, и хочу попробовать пожить нормальной жизнью, пока не слишком стар… Это подходящий момент для меня, и я думаю, что это подходящий момент для клуба…", - рассказал специалист.

Отметим, что в период тренерства немецкого специалиста "Ливерпуль" выиграл 7 трофеев из 8 турниров, в которых участвовала команда под его руководством, так называемая "Банда Клоппа" не смогла завоевать лишь кубок Лиги Европы.

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