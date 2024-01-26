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Определились все участники плей-офф Кубка Азии по футболу

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Сборная Таджикистана по футболу. Командное фото
Сборная Таджикистана: Robert Cianflone/Getty Images

На Кубке Азии по футболу, который проходит в Катаре, завершился групповой этап. Стали известны все 16 участников 1/8 финала — первой стадии плей-офф, передает NUR.KZ.

В турнире стартовали 24 сборные, они были разбиты на шесть групп. Из каждого квартета в плей-офф вышли первые две команды. Также путевки в 1/8 финала получили четыре команды с лучшими результатами среди занявших третьи места на групповой стадии.

В итоге сформировались следующие пары первой стадии плей-офф:

  • Таджикистан — ОАЭ;
  • Ирак — Иордания;
  • Австралия — Индонезия;
  • Саудовская Аравия — Южная Корея;
  • Иран — Сирия;
  • Бахрейн — Япония;
  • Катар — Палестина;
  • Узбекистан — Таиланд.

Плей-офф продлится с 28 января по 10 февраля. Действующий чемпион Кубка Азии — сборная Катара.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2057688-opredelilis-vse-uchastniki-pley-off-kubka-azii-po-futbolu/

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