Определились все участники плей-офф Кубка Азии по футболу

На Кубке Азии по футболу, который проходит в Катаре, завершился групповой этап. Стали известны все 16 участников 1/8 финала — первой стадии плей-офф, передает NUR.KZ.
В турнире стартовали 24 сборные, они были разбиты на шесть групп. Из каждого квартета в плей-офф вышли первые две команды. Также путевки в 1/8 финала получили четыре команды с лучшими результатами среди занявших третьи места на групповой стадии.
В итоге сформировались следующие пары первой стадии плей-офф:
- Таджикистан — ОАЭ;
- Ирак — Иордания;
- Австралия — Индонезия;
- Саудовская Аравия — Южная Корея;
- Иран — Сирия;
- Бахрейн — Япония;
- Катар — Палестина;
- Узбекистан — Таиланд.
Плей-офф продлится с 28 января по 10 февраля. Действующий чемпион Кубка Азии — сборная Катара.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2057688-opredelilis-vse-uchastniki-pley-off-kubka-azii-po-futbolu/