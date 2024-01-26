Определились все участники плей-офф Кубка Азии по футболу

На Кубке Азии по футболу, который проходит в Катаре, завершился групповой этап. Стали известны все 16 участников 1/8 финала — первой стадии плей-офф, передает NUR.KZ.

В турнире стартовали 24 сборные, они были разбиты на шесть групп. Из каждого квартета в плей-офф вышли первые две команды. Также путевки в 1/8 финала получили четыре команды с лучшими результатами среди занявших третьи места на групповой стадии.

В итоге сформировались следующие пары первой стадии плей-офф:

Таджикистан — ОАЭ;

Ирак — Иордания;

Австралия — Индонезия;

Саудовская Аравия — Южная Корея;

Иран — Сирия;

Бахрейн — Япония;

Катар — Палестина;

Узбекистан — Таиланд.

Плей-офф продлится с 28 января по 10 февраля. Действующий чемпион Кубка Азии — сборная Катара.

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