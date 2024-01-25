Андрей Шевченко стал новым главой украинского футбола

Украинская ассоциация футбола (УАФ) на своем официальном сайте объявила об избрании Андрея Шевченко на должность президента организации, передает NUR.KZ.

Данное решение было принято в рамках конгресса УАФ в киевском Доме футбола. За Шевченко проголосовали все 93 из 94 делегатов. Сам он не участвовал в процедуре.

Шевченко был единственным кандидатом на пост. Прошлый глава УАФ Андрей Павелко на данный момент находится в СИЗО по делу о хищении средств, в четверг он официально покинул должность.

Шевченко — один из самых известных футболистов в истории Украины. Он является воспитанником киевского "Динамо", где и начал профессиональную карьеру. Также форвард выступал за итальянский "Милан" и английский "Челси" (Лондон).

В 2004 году он получил награду "Золотой мяч" как лучший футболист мира. На данный момент Шевченко остается лучшим бомбардиром в истории сборной Украины (48 голов).

Профессиональную карьеру он завершил в 2012 году. Как тренер работал в сборной Украины и итальянском "Дженоа". С ноября 2022 года занимает пост вице-президента Национального олимпийского комитета Украины, с сентября 2023 года является внештатным советником президента страны Владимира Зеленского.

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