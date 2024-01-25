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Звезду "Баварии" ударили по лицу во время матча (видео)

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Потасовка между Ненадом Бьелицей и Лероем Сане (слева направо)
Ненад Бьелица и Лерой Сане (слева направо): Stefan Matzke - sampics/Corbis via Getty Images

Главный тренер берлинского "Униона" Ненад Бьелица получил красную карточку после скандального инцидента в матче с мюнхенской "Баварией", передает NUR.KZ.

Команды встретились в рамках перенесенной игры 13-го тура чемпионата Германии по футболу. На 74-й минуте мяч оказался за боковой линией, вингер "Баварии" Лерой Сане попытался отнять его у Бьелицы, чтобы ввести в игру. Хорватский специалист резко отреагировал на действия немецкого футболиста и ударил его по лицу.

Завязалась потасовка, после которой главный арбитр удалил Бьелицу, а Сане показал желтую карточку. Мюнхенцы на тот момент выигрывали со счетом 1:0 благодаря голу Рафаэла Геррейру на 46-й минуте. Такой результат остался на табло до конца матча.

"Бавария" набрала 44 очка после 18 встреч и занимает второе место в таблице Бундеслиги, уступая только леверкузенскому "Байеру" (48). "Унион" с 14 баллами после 17 матчей идет на 15-й позиции в шаге от зоны стыковых игр.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2057500-trenera-uniona-udalili-za-udar-zvezdy-bavarii-po-litsu-video/

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