Стали известны все участники плей-офф Кубка африканских наций

На Кубке африканских наций по футболу, который проходит в Кот-д'Ивуаре, завершился групповой этап. Определились все 16 участников плей-офф, передает NUR.KZ.
В турнире стартовали 24 сборные, разбитые на шесть групп. Две сильнейшие команды каждого квартета вышли в 1/8 финала. Также в плей-офф квалифицировались четыре сборные, показавшие лучшие результаты из занявших третьи места на групповой стадии.
В итоге сформировались следующие пары 1/8 финала:
- Нигерия — Камерун
- Ангола — Намибия
- Кабо-Верде — Мавритания
- Марокко — ЮАР
- Мали — Буркина-Фасо
- Сенегал — Кот-д'Ивуар
- Египет — ДР Конго
- Экваториальная Гвинея — Гвинея
Плей-офф стартует 27 января и продлится до 11 февраля. Действующий чемпион Кубка африканских наций — сборная Сенегала.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2057486-stali-izvestny-vse-uchastniki-pley-off-kubka-afrikanskih-natsiy/