Стали известны все участники плей-офф Кубка африканских наций

На Кубке африканских наций по футболу, который проходит в Кот-д'Ивуаре, завершился групповой этап. Определились все 16 участников плей-офф, передает NUR.KZ.

В турнире стартовали 24 сборные, разбитые на шесть групп. Две сильнейшие команды каждого квартета вышли в 1/8 финала. Также в плей-офф квалифицировались четыре сборные, показавшие лучшие результаты из занявших третьи места на групповой стадии.

В итоге сформировались следующие пары 1/8 финала:

Нигерия — Камерун

Ангола — Намибия

Кабо-Верде — Мавритания

Марокко — ЮАР

Мали — Буркина-Фасо

Сенегал — Кот-д'Ивуар

Египет — ДР Конго

Экваториальная Гвинея — Гвинея

Плей-офф стартует 27 января и продлится до 11 февраля. Действующий чемпион Кубка африканских наций — сборная Сенегала.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.