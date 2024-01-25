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Стали известны все участники плей-офф Кубка африканских наций

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Болельщики сборной ДР Конго по футболу на Кубке африканских наций
Болельщики сборной ДР Конго по футболу: FADEL SENNA/AFP via Getty Images

На Кубке африканских наций по футболу, который проходит в Кот-д'Ивуаре, завершился групповой этап. Определились все 16 участников плей-офф, передает NUR.KZ.

В турнире стартовали 24 сборные, разбитые на шесть групп. Две сильнейшие команды каждого квартета вышли в 1/8 финала. Также в плей-офф квалифицировались четыре сборные, показавшие лучшие результаты из занявших третьи места на групповой стадии.

В итоге сформировались следующие пары 1/8 финала:

  • Нигерия — Камерун
  • Ангола — Намибия
  • Кабо-Верде — Мавритания
  • Марокко — ЮАР
  • Мали — Буркина-Фасо
  • Сенегал — Кот-д'Ивуар
  • Египет — ДР Конго
  • Экваториальная Гвинея — Гвинея

Плей-офф стартует 27 января и продлится до 11 февраля. Действующий чемпион Кубка африканских наций — сборная Сенегала.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2057486-stali-izvestny-vse-uchastniki-pley-off-kubka-afrikanskih-natsiy/

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